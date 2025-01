Unterföhring (ots) -- Der Start der siebenteiligen neuen Staffel wurde bei der Sony Pressekonferenz während der CES® von Co-Serienschöpfer, Autor und Executive Producer Neil Druckmann bestätigt- Die Emmy®-prämierte Drama-Serie folgt in den neuen Episoden Joel und Ellie fünf Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel- Zum Cast gehören unter anderem wieder Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna und Rutina Wesley- "The Last of Us" basiert auf dem gefeierten Videospiel-Franchise, das von Naughty Dog für die Playstation entwickelt wurde- Die erste Staffel von "The Last of Us (https://www.sky.de/serien/the-last-of-us)" ist weiterhin bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar- Den neuen, offiziellen Teaser können Sie hier (https://youtu.be/u2SD52nffhs) anschauen und hier (https://app.mediasilo.com/review/677ce776aa8cae4ee734a5db) downloaden- Erste Bilder finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/677ce8999cd9353f06becddc)7. Januar 2025 - Co-Serienschöpfer, Autor und Executive Producer Neil Druckmann bestätigt während der Consumer Electronic Show (CES®), bei der Sony Pressekonferenz: Die Emmy®-prämierte HBO-Serie "The Last of Us (https://www.sky.de/serien/the-last-of-us)" kehrt im April mit der zweiten Staffel zurück. Die sieben neuen Episoden starten wöchentlich exklusiv bei Sky und auf WOW sowie linear auf Sky Atlantic.Über "The Last of Us":Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel holt die Vergangenheit Joel und Ellie wieder ein. Sie finden sich nicht nur mitten in einem Konflikt miteinander wieder. Sondern auch mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen hatten.In der neuen Staffel kehren unter anderem Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria zum Cast von "The Last of Us" zurück. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellerinnen und Darstellern gehören Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny und Jeffrey Wright als Isaac. Catherine O'Hara hat in der neuen Staffel einen Gastauftritt.Die Emmy®-prämiere Drama-Serie basiert auf dem gefeierten Videospiel-Franchise, das von Naughty Dog für die PlayStation®-Konsole entwickelt wurde. Als Autoren und Executive Producer der Serienadaption "The Last of Us" zeichnen Craig Mazin und Neil Druckmann verantwortlich. Die Serie ist eine Koproduktion mit Sony Picture Television. Als weitere Executive Producer fungieren Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan und Evan Wells. Hailey Gross ist ebenfalls Autorin sowie Co-Executive Producer. Weitere involvierte Produktionsfirmen sind PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint und Naughty Dog.Ausstrahlung:Die neue Staffel von "The Last of Us (https://www.sky.de/serien/the-last-of-us) " startet im April exklusiv bei Sky und auf WOW, sowie linear auf Sky Atlantic. Neue Episoden der siebenteiligen Staffel folgen wöchentlich. Die erste Staffel steht auf Abruf bei Sky und auf WOW zur Verfügung.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky. 