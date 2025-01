NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 67 Franken gesenkt. Mit den Mitte Februar anstehenden Jahreszahlen dürfte der Lebensmittelhersteller Details zum Dreijahresplan für Kostensenkungen sowie einen Margenausblick veröffentlichen, der die Konsensschätzung für die Profitabilität sinken lassen dürfte, schrieb Analyst David Hayes in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Prognose für den Gewinn je Aktie sieht er ein Risiko. Zudem dürfte die Dividende 2024 stagnieren./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 11:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350