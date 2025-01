© Foto: AdobeStock

Traumstart für Kupfer in das Börsenjahr 2025! Ende 2024 wähnte man den Kupferpreis noch mit einem Bein im nächsten Debakel, doch der Start ins neue Jahr verlief ganz anders. Das macht Hoffnung für die nächsten Wochen. Kupfer zog "Kopf aus der Schlinge" Zum Ende des Jahres 2024 wurde es für den Kupferpreis noch einmal prekär. Kupfer tauchte in die zentrale Unterstützungszone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar ein. Ein Rücksetzer unter die 3,9 US-Dollar hätte eine weitere Korrekturrunde eingeläutet. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 3,6 US-Dollar / 3,5 US-Dollar hätte in diesem Fall nicht überrascht. Doch Kupfer hatte diese Schwäche nicht exklusiv. Auch Silber ("Jahresstart als Warnung? - …