Dieser Teil einer Reihe von Optimierungen schafft die kürzesten Netzwerkpfade von London und Frankfurt zur Euronext-Börse in Bergamo (Italien)

Durch die Verlegung des Hohlfaserkabels wurde die Leistungsfähigkeit weiter verbessert und für die Kunden eine Konnektivitätslösung mit marktführender ultraniedriger Latenz geschaffen

Fortsetzung des wegweisenden Erfolgskurses von euNetworks durch erfolgreichen Einsatz modernster Glasfasertechnologie für die kommerzielle Nutzung

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für kritische Breitbandinfrastrukturen, hat eine Reihe von Optimierungen auf seinen extrem latenzarmen Routen zum Euronext-Hauptrechenzentrum in Bergamo (Italien) abgeschlossen. Nach diese Optimierungsarbeit stehen dem Markt nun die kürzesten Glasfaserverbindungen zur Verfügung. Darüber hinaus hat euNetworks sein bislang längstes Hohlfaserkabel in diesem System und erstmals innerhalb des Intercity-Langstreckenabschnitts einer Route verlegt. Die Lösung stellt eine 40 Kilometer lange Strecke in den Schatten, die das Unternehmen, wie im Januar 2023 angekündigt, bereitgestellt hat und der Euronext eine marktführende Übertragungsleistung mit ultraniedriger Latenz verschafft, die von euNetworks-Kunden exklusiv genutzt werden kann.

euNetworks hat jetzt erfolgreich Hohlfaserkabel in fünf Teilen seiner euTrade-Netzwerkplattform verlegt Glasfaserstrecken mit ultraniedriger Latenz, die speziell dafür konzipiert wurden, den Bandbreitenanforderungen der Finanzdienstleistungs- und Handelsgemeinschaft gerecht zu werden. Das Unternehmen war Wegbereiter für die Integration der Glasfasertechnologie in seine Netzwerksysteme und gehört in der europäischen Telekommunikationsindustrie zu den technischen Experten für den Aufbau und die kommerzielle Nutzung von Hohlfasern.

Kevin Dean, Interim-CEO von euNetworks, sagte: "Hohlfasern bieten eine um etwa ein Drittel niedrigere Latenz als normale Single-Mode-Glasfasern, so dass der Einsatz dieser fortschrittlichen Glasfasern innerhalb unserer bereits optimierten Routen mit ultraniedriger Latenz und unserer euTrade-Plattform unseren Kunden eindeutig marktführende Netzwerkleistungen bietet. Dieser Einsatz ist zudem unser erster in einem Langstrecken-Netzabschnitt, und ich bin ungemein stolz auf die Erfolge der Teams."

Dean fügte hinzu: "Seit mehr als einem Jahrzehnt verfolgt euNetworks die Strategie, konsequent in Routen mit ultraniedriger Latenz zu investieren sowie diese Routen zur Anbindung der wichtigsten Handelsbörsen in ganz Europa ständig zu erweitern und zu optimieren, und an dieser Strategie halten wir fest. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden die bestmöglichen Bandbreitenlösungen zu bieten, und diese Implementierungen und Optimierungen stärken die marktführende Konnektivität, die wir der Finanzdienstleistungswirtschaft zur Verfügung stellen."

Über euNetworks

euNetworks ein Anbieter von kritischer Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 18 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, das 53 Städte in 17 europäischen Ländern abdeckt. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Rechenzentrumskonnektivität und unterhält heute mehr als 557 direkte Anbindungen. Zudem ist euNetworks ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein fokussiertes Portfolio an Stadt- und Fernverbindungsdiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren vom einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsanlagen von euNetworks, die ihren hohen Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

