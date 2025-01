Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat sich mit der FIFA zusammengetan, um das mit Spannung erwartete neue Design der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 auf der CES erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen und den Besuchern eine exklusive Gelegenheit zu bieten, das bahnbrechende Design der Trophäe aus nächster Nähe zu bewundern.Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 hat Hisense seine Führungsrolle im globalen Sportmarketing gefestigt und baut seine strategische Präsenz auf der Weltbühne weiter aus. Die innovative Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist ein Symbol für die Zukunft, inspiriert von der Vergangenheit, ein Fest der Hoffnung, der Exzellenz und des Stolzes, das den Weg jedes Klubs, Spielers und Fans verkörpert, die in ihrer Leidenschaft für den schönen Sport vereint sind. Diese Gesinnung steht in engem Einklang mit dem Engagement von Hisense, Kunden und Zuschauern auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches, hochwertiges Erlebnis zu bieten."Die heutige Enthüllung der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist ein wichtiger Meilenstein, da wir den Höhepunkt des Klubfussballs und die vor uns liegende Reise der 32 weltbesten Mannschaften feiern", sagte David Gold, Vizepräsident von Hisense International und Präsident von Hisense Americas. "Wir von Hisense sind stolz darauf, den Fans dieses historische Turnier näher zu bringen - gleich, ob es darum geht, die Trophäe aus der Nähe zu sehen oder jedes Match kostenlos auf Hisense TV über DAZN zu verfolgen."An der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 nehmen 32 der weltbesten Fußballvereine teil. Sie wird alle vier Jahre ausgetragen und stellt eine große Chance für das globale Sportmarketing dar. Hisense steht bereit, um diese internationale Veranstaltung dazu zu nutzen, das Fanerlebnis weiter zu verbessern und die Reichweite der Marke weltweit zu vergrößern.Um dieses aufregende Sporterlebnis zu verbessern, setzt Hisense seine Spitzentechnologie ein, einschließlich seiner bemerkenswerten 100-Zoll-KI-Fernsehgeräte, die mit der Hi-View AI Engine und dem AI Sports Mode ausgestattet sind. Diese Innovationen bieten den Fans ein fesselndes, stadionähnliches Erlebnis und bringen die packende Action des Turniers direkt in die Wohnzimmer auf der ganzen Welt. Mit Hisense an der Spitze der technologischen Innovation wird die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 zu einem noch spannenderen Turnier als je zuvor. VIDAA ist auch auf dem besten Weg, spezielle Features rund um die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 zu lancieren, um dieses einzigartige Ereignis zu unterstützen und seinen Nutzern auf der ganzen Welt eine ausführliche Berichterstattung zu bieten.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia rangiert Hisense weltweit auf Platz 2 bei den TV-Lieferungen insgesamt und auf Platz 1 bei TV-Geräten mit 100 Zoll und mehr. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593311/David_Gold__Vice_President_of_Hisense_International_and_President_of_Hisense_Americas_and_Aldo_Kafie.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-und-fifa-bieten-den-fans-auf-der-ces-2025-einen-ersten-blick-auf-die-trophae-der-fifa-klub-weltmeisterschaft-2025-302346060.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5945359