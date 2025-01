NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Leiter auf "Overweight" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Eine zusätzliche Unternehmenssteuer dürfte den Gewinn des Infrastrukturkonzerns 2025 jüngsten Medienberichten zufolge belasten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu den Ausschüttungen habe es lediglich geheißen, die Zwischendividende sei zuletzt stabil geblieben und der Gewinn 2024 dürfte ähnlich wie 2023 ausfallen. Bei den Aktienrückkäufen erwartet Rall eine Fortsetzung der in der zweiten Hälfte 2024 beobachteten Ausweitung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486