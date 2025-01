Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Donnerstagvormittag nach verhaltenem Start nun etwas deutlicher im Plus. Der Leitindex SMI profitiert dabei von den starken UBS und Roche, denn die Mehrheit der Titel steht etwas tiefer. Sollte der Gesamtmarkt bis Börsenschluss im positiven Terrain verbleiben, wäre es der achte Plustag in Folge. Mit dem aktuellen Stand im Bereich von 11'900 Punkten rückt auch die Marke von 12'000 wieder in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...