Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Wertverlust und notierte im XETRA-Handel zeitweise bei 22,04 EUR, was einem Minus von 2,0 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 31,14 EUR, das erst am 22. Februar 2024 erreicht wurde. Dies bedeutet einen aktuellen Abstand von knapp 30 Prozent zur Bestmarke. Das Handelsvolumen zeigte mit über 30.000 gehandelten Aktien eine rege Aktivität der Anleger.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Kursschwäche

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigt sich das Unternehmen operativ in guter Verfassung. Im jüngsten Quartal konnte Jenoptik den Umsatz auf 274,31 Millionen EUR steigern und den Gewinn je Aktie auf 0,46 EUR erhöhen. Auch die Dividendenaussichten stimmen optimistisch: Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Erhöhung der Ausschüttung auf 0,418 EUR je Aktie, gegenüber 0,350 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 31,80 EUR.

