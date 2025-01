© Foto: adobe.stock.com

Die Spannung am Ölmarkt ist greifbar. Brent Oil unterbrach seine fulminante Preisrallye. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit. Droht dem Ölpreis nun ein Debakel? Und wie reagieren BP, Shell & Co.?Brent Oil mit Rücksetzer zur Unzeit In der letzten Kommentierung zu Brent Oil an dieser Stelle vom 02. Januar wurde das sich damals anbahnende Ausbruchsszenario thematisiert. Der Ölpreis durchbrach im Anschluss den Widerstandsbereich um 75 US-Dollar / 76+ US-Dollar und beendete damit eine langwierige Bodenbildung. Der Weg in Richtung 81+ US-Dollar schien frei. Auf dem Weg dahin setzten jedoch im Bereich von 78 US-Dollar Gewinnmitnahmen ein. Brent Oil kam zurück. Sie wollen …