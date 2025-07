Mehr als 1600 Ladepunkte in Deutschland sollen in das Pilotprojekt einbezogen werden. Die Besitzer von Elektroautos können so auch von den niedrigen Börsenstrompreisen unterwegs profitieren. Shell Deutschland startet ein Pilotprojekt mit dynamischen Stromtarifen an mehr als 1600 seiner Schnellladesäulen in Deutschland. Es soll den Besitzern von Elektroautos damit möglich sein, direkt von den schwankenden Börsenstrompreisen zu profitieren. "Wer zu Zeiten lädt, in denen viel erneuerbare Energie im Netz ist, hilft, das Stromnetz zu stabilisieren", sagt Florian Glattes, General Manager Shell Mobility ...

