Der DAX hat sich am Donnerstag im Zuge der geschlossenen US-Börsen kaum bewegt. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 20.317,10 Punkten aus dem Handel. Auch zum Start in den letzten Handelstag der Woche wird der deutsche Leitindex wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen auf 20.319 Zähler.Im Fokus steht heute der Arbeitsmarktbericht in den USA, der am frühen Nachmittag um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. Ansonsten ist es auf der Terminseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...