Die Freenet-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen erfreulichen Aufwärtstrend und konnte einen Zuwachs von 0,9 Prozent auf 28,16 Euro verbuchen. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier seinen Höchststand bei 28,26 Euro, nachdem es bereits mit einem soliden Kurs von 28,00 Euro in den Handel gestartet war. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 22,78 Euro vom Mai 2024, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich erholt hat. Das Handelsvolumen belief sich auf 70.385 gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht.

Dividenden und Prognosen

Die Zukunftsaussichten für Freenet-Aktionäre gestalten sich vielversprechend. Nach einer Dividendenzahlung von 1,77 Euro im Jahr 2023 rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 1,87 Euro je Aktie. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider: Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,60 Euro, verglichen mit 0,53 Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten setzen das mittlere Kursziel bei 32,73 Euro an, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

