Die Carnival-Aktie verzeichnet in der ersten Januarwoche 2025 eine negative Entwicklung. Am 11. Januar steht der Kurs bei 23,65 EUR und zeigt damit im Monatsvergleich einen Rückgang von 0,88 Prozent. Der Kreuzfahrtkonzern, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden EUR, musste zuletzt in der New Yorker Handelssitzung weitere Verluste von einem Prozent hinnehmen.

Fundamentaldaten im Fokus

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,98 für das Jahr 2025. Trotz der jüngsten Kursschwäche liegt die Aktie weiterhin 49,06 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 10,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Anzeige

Carnival-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Carnival-Analyse vom 11. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Carnival-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carnival-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Carnival: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...