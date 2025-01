Unterföhring (ots) -- Unter anderem mit Leverkusen - Mainz, Frankfurt - Freiburg, Stuttgart - Leipzig und Bayern - Hoffenheim- Neben allen Einzelspielen zu den vier Anstoßzeiten zeigt Sky die parallel ausgetragenen späten Spiele wahlweise auch in der Original Sky Konferenz- Jeweils ab 17:30 Uhr stimmen Didi Hamann und Britta Hofmann am Dienstag, Lothar Matthäus und Michael Leopold am Mittwoch auf die Spiele ein- Kiel - Dortmund am Dienstag und Bayern - Hoffenheim am Mittwoch live auch in UHD/HDR- Die Bundesliga und 2. Bundesliga live auf Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) erlebenUnterföhring, 13. Januar 2025 - Nach der Rückkehr aus der Winterpause startet die Bundesliga direkt mit einer englischen Woche durch. Die Herbstmeisterschaft ist seit Samstagabend zwar entschieden, der Kampf an der Tabellenspitze zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen geht aber weiter. Dahinter geht es unverändert eng zu: nur sechs Punkte trennen Tabellenplatz drei und Rang elf. Zahlreiche direkte Duelle zwischen direkten Konkurrenten der oberen Tabellenhälfte könnten das am 17. Spieltag aber ändern.Zum Abschluss der Hinrunde überträgt Sky Sport am Dienstag und Mittwoch alle neun Partien live. Wie gewohnt stehen alle parallel stattfindenden Partien wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.Ab 17:30 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer auf die Begegnungen des Dienstagabends ein. Zum Auftakt treffen Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund aufeinander. Im Anschluss stehen die zwei Spitzenspiele des Spieltags auf dem Programm: der Tabellenzweite Bayer Leverkusen empfängt den fünftplatzieren 1. FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt begrüßt den SC Freiburg zum Duell zwischen dem Dritten und dem Sechsten. Komplettiert wird der Dienstagabend von der Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach, die beide jeweils nur drei Punkte hinter den internationalen Plätzen rangieren.Am Mittwochabend melden sich Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Michael Leopold zu weiteren fünf Partien. Zur frühen Spielzeit stehen sich der VfL Bochum und FC St. Pauli im Kellerduell gegenüber. Für die Bochumer sind im Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten drei Punkte fast schon Pflicht, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.Danach treffen der FC Bayern München auf die TSG 1899 Hoffenheim, Werder Bremen auf den 1. FC Heidenheim und Union Berlin auf den FC Augsburg. Außerdem ist der Tabellenvierte RB Leipzig beim Siebten in Stuttgart zu Gast.Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der 17. Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport:Dienstag:17:30 Uhr: Vorberichte + Holstein Kiel - Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga (und Sky Sport Bundesliga 5) und Sky Sport UHD20:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga 220:15 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 320:15 Uhr: VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 420:25 Uhr: die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga22:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport BundesligaMittwoch:17:30 Uhr: Vorberichte + VfL Bochum - FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga (und Sky Sport Bundesliga 6)20:15 Uhr: FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD20:15 Uhr: VfB Stuttgart - RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga 320:15 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 420:15 Uhr: 1. FC Union Berlin - FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 520:25 Uhr: die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga22:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport BundesligaPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5947719