Unterföhring (ots) -- Auch 2025 überträgt nur Sky Sport alle 22 Grand-Prix-Wochenenden der MotoGP live: alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie alle Qualifyings und Rennen der elektrischen Serie MotoE- Die ersten beiden Rennwochenenden der Saison 2025 in Thailand (28.2.-2.3.) und Argentinien (14.-16.3.) sowie acht weitere Grand-Prix-Wochenenden exklusiv bei Sky Sport- Fans können die MotoGP bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 13. Januar 2025 - Kurz nach Abschluss des spektakulären Jahres 2024 mit dem bis zur letzten Runde packenden Titel-Zweikampf sind die Blicke bereits auf die neue MotoGP-Saison gerichtet. Wohl nie zuvor war die Spannung in der Königsklasse so groß wie im kommenden Jahr: der frisch gekrönte Weltmeister Jorge Martín wechselt auf die Werks-Aprilia, Achtfach-Champion Marc Márquez wird bei Ducati Lenovo Teamkollege des Dreifach-Weltmeisters Francesco Bagnaia, Jungstar Pedro Acosta steigt ins Red Bull KTM-Werksteam auf und Moto2-Weltmeister Ai Ogura feiert seine Premiere in der Königsklasse, ebenso wie die beiden Neulinge Fermin Aldeguer und Somkiat Chantra. Und auch im übrigen Fahrerfeld gibt es zahlreiche Wechsel, auf die sich Fans freuen dürfen.Wenn Ende Februar 2025 die neue Saison in Thailand beginnt und die ersten spannenden Fragen nach den zahlreichen Wechseln beantwortet werden, sind die Fans nur bei Sky Sport live dabei. Den Saisonauftakt in Thailand (28. Februar bis 2. März) und den zweiten Grand Prix in Argentinien (14. bis 16. März) überträgt Sky Sport live und exklusiv. Auch die vierte Station in Katar wird live nur bei Sky Sport zu sehen sein. Darüber hinaus sehen Fans auch die Grands Prix von Großbritannien, Italien,Tschechien, Ungarn, Katalonien, Japan und Australien live nur bei Sky Sport. Insgesamt wird Sky Sport 2025 zehn der 22 Grand-Prix-Wochenenenden live und exklusiv übertragen.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky: "Auch im kommenden Jahr bietet nur Sky Sport den Fans des spektakulären Motorsports auf zwei Rädern das volle Programm. Als einziger Anbieter in Deutschland übertragen wir alle 22 Grand-Prix-Wochenenden live, knapp die Hälfte davon exklusiv und präsentieren mit rund 400 Stunden Live-Berichterstattung mehr MotoGP als jemals zuvor im deutschen Fernsehen."Mit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 sowie allen Qualifyings und Rennen der FIM MotoE World Championship berichtet Sky Sport umfassend aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt.Sämtliche Übertragungen der FIM MotoGP World Championship bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5947836