Das Instrument HUA ES0142090317 OBRASCON INH. EO 0,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.01.2025The instrument HUA ES0142090317 OBRASCON INH. EO 0,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.01.2025Das Instrument W5XA GB00B8225591 CONDOR GOLD PLC LS -,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 15.01.2025The instrument W5XA GB00B8225591 CONDOR GOLD PLC LS -,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.01.2025 and ex capital adjustment on 15.01.2025Das Instrument BYXB DK0010247956 BROENDBY.FODB.N.B DK 0,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.01.2025The instrument BYXB DK0010247956 BROENDBY.FODB.N.B DK 0,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.01.2025Das Instrument CORE DE000A0B9VV6 COREO AG O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 15.01.2025The instrument CORE DE000A0B9VV6 COREO AG O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.01.2025 and ex capital adjustment on 15.01.2025Das Instrument TH9 SE0016828511 EMBRACER GROUP AB B O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 15.01.2025The instrument TH9 SE0016828511 EMBRACER GROUP AB B O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.01.2025 and ex capital adjustment on 15.01.2025Das Instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.01.2025The instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.01.2025