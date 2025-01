EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Möglingen - 14. Januar 2025



Mit der Gründung der USU Digital Consulting GmbH beginnt ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte von USU. Die Ausgliederung des Beratungs- und Servicegeschäfts aus der bisherigen USU GmbH schafft seit Ende 2024 eine klare Fokussierung und markiert den nächsten Schritt auf dem Weg, Unternehmen und öffentliche Institutionen gezielt bei der digitalen Transformation zu unterstützen.



Strategische Fokussierung auf Beratungsdienstleistungen

Die USU Digital Consulting GmbH positioniert sich als Full-Service-Partner für die digitale Transformation und bietet ein breites Spektrum an Leistungen, u.a.: Digital Experience: Optimierung des Kundenerlebnisses USU Digital Consulting unterstützt Unternehmen bei der Schaffung herausragender Kundenerlebnisse durch Unternehmensportale, Websites und Customer Service Lösungen für B2B oder B2C - entlang der gesamten digitalen Customer Journey. Digital Process Automation: Effizienz durch Automatisierung USU Digital Consulting unterstützt Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen - von der Analyse bis zur Umsetzung. Ob durch Low-Code-Plattformen oder individuelle Java-Entwicklung: Lösungen werden schnell und flexibel realisiert, um Prozesse effizienter zu gestalten. Technology Services - Fachkompetenz für innovative IT-Lösungen USU Digital Consulting bietet umfassende Services und Experten in den Bereichen Cloud-Transformation, Softwarearchitektur, agile Softwareentwicklung und Qualitätssicherung. Die Leistungen umfassen die Planung, Entwicklung und Optimierung technologischer Lösungen, basierend auf modernen Methoden und zertifizierter Expertise.



Hohe Branchenkompetenz, starke Partner, langjährige Erfahrung

Die USU Digital Consulting GmbH baut auf über 45 Jahre Erfahrung und eine beeindruckende Liste von Referenzprojekten. Mit fundierter Branchenkompetenz, technologischer Expertise und bewährten Partnerschaften unterstützt das Unternehmen öffentliche Institutionen und Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien.



Insbesondere in der öffentlichen Verwaltung setzt USU auf maßgeschneiderte IT-Lösungen, die Prozesse effizienter gestalten, bürgernahe Services fördern und die digitale Zukunft von Bund, Ländern und Kommunen sicherstellen. Zu den Schwerpunkten zählen die durchgängige Prozessdigitalisierung, die Implementierung moderner Fachverfahren und der sichere Übergang in die Cloud. Deutschsprachige, sicherheitsüberprüfte Consultants sorgen dabei für höchsten Datenschutz und technologische Unabhängigkeit.



Mit marktführenden Plattformen wie Liferay DXP für Unternehmensportale und Pega-Software für smarte Automatisierung schafft USU als langjähriger Kompetenzpartner optimale Lösungen für Customer Engagement und effiziente Geschäftsprozesse. Die strategische Beratung und praxisorientierte Umsetzung führen Projekte sicher und erfolgreich zum Ziel - für eine digitale Transformation, die konkrete Mehrwerte liefert.



"Die Bündelung von Kompetenzen in einer eigenständigen Einheit gibt uns die Möglichkeit, unser

Beratungsportfolio noch zielgerichteter auszubauen. Die Zukunft der digitalen Transformation wird mit uns gestaltet," so Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Digital Consulting GmbH.



USU Digital Consulting GmbH



Die USU Digital Consulting GmbH ist ein führender Full-Service-Partner für die digitale Transformation von Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Mit über 45 Jahren Erfahrung und einem produktunabhängigen, wertorientierten Beratungsansatz unterstützen wir unsere Kunden bei der Optimierung ihres Kundenservice, der Modernisierung ihrer IT und der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen.



Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Digital Experience, Digital Process Automation, Low-Code-Entwicklung, Cloud Transformation und der Nutzung Künstlicher Intelligenz.



Von der Planung bis zum laufenden Betrieb maßgeschneiderter IT-Lösungen begleiten wir unsere Kunden umfassend und zukunftsorientiert durch den digitalen Wandel.

Die USU Digital Consulting GmbH ist Teil der USU Software AG.



Weitere Informationen: https://www.usu-digitalconsulting.com/





