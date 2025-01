Die Hexagon Purus AS verzeichnete am Handelstag einen erheblichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens fiel um mehr als 4 Prozent auf 0,367 EUR, was zugleich das aktuelle 52-Wochen-Tief markiert. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 1,032 EUR, das Anfang Oktober 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist dabei das Handelsvolumen von über 17.000 Aktien, das die verstärkte Aktivität der Anleger widerspiegelt.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Trotz des Kursrückgangs zeigt die operative Entwicklung des Unternehmens positive Tendenzen. Im dritten Quartal 2024 konnte Hexagon Purus den Umsatz um beachtliche 36 Prozent auf 514,89 Millionen NOK steigern. Gleichzeitig reduzierte sich der Verlust je Aktie von -0,70 NOK im Vorjahreszeitraum auf -0,52 NOK. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von -2,396 NOK je Aktie, wobei die Quartalszahlen für Q4 2024 am 11. Februar 2025 erwartet werden.

Anzeige

Hexagon Purus AS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hexagon Purus AS-Analyse vom 14. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Hexagon Purus AS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hexagon Purus AS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hexagon Purus AS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...