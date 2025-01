Die Krise im Autosegment scheint noch lange nicht durchgestanden zu sein. Reihenweise gibt es derzeit mal wieder fallende Absatzzahlen zu sehen und auch am Horizont will sich eine Trendwende nicht so recht abzeichnen. Gute Neuigkeiten gibt es allenfalls im Detail zu erkennen, was aber durchaus Beachtung verdient hat.Bei BMW (DE0005190003) konnten im vergangenen Jahr immerhin die Verkaufszahlen der Elektroautos ein ordentliches Wachstum verzeichnen. 427.000 Exemplare konnten abgesetzt werden, was im Jahresvergleich einem Plus von satten 13,5 Prozent entspricht. Vor dem Hintergrund, ...

