Verimatrix DVB Access erfüllt Farncombe Security®-Audit von Cartesian

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), das führende Unternehmen im Bereich der modernen vernetzten Welt mit menschenzentrierter Sicherheit, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner neuen DVB ReAccess-Lösungen bekannt, die als einzigartig leistungsfähiges Over-the-Air (OTA) Conditional Access System (CAS) dienen. Darüber hinaus sorgt die Lösung bei Anwendern nach dem kürzlich erfolgten Abschluss des Farncombe Security®-Audits von Cartesian für zusätzliche Gewissheit.

DVB ReAccess beseitigt eine erhebliche Hürde für Einwegnetzwerke wie z. B. Satellitenrundfunkanbieter, denen es an bidirektionalen Handshakes zur Identifizierung und Authentifizierung von Client-Geräten fehlt, die zur Entschlüsselung von Inhalten berechtigt sind. In Einwegnetzwerken hängt die Sicherheit der Inhalte fast ausschließlich von der Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit des CAS ab. Die sichersten CAS verfügen über eine tief in der Hardware des Geräts verankerte Client-Software, die eine Reihe von Sicherheitsfunktionen des Chipsatzes nutzt. Sobald ein CAS in ein Gerät integriert ist, ist es daher in der Regel sehr schwierig, es durch ein einfaches OTA-Software-Update zu ersetzen und dabei dasselbe Sicherheitsniveau beizubehalten.

Verimatrix DVB ReAccess ist eine gut getestete OTA-CAS-Nachrüstlösung, die über Funk in bereits eingesetzte Geräte heruntergeladen werden kann, um ein bestehendes CAS zu ersetzen, ohne dass ein Geräteaustausch oder physische Eingriffe erforderlich sind. Um alle Einschränkungen im Zusammenhang mit OTA-Eigenschaften zu mildern, implementiert DVB ReAccess eine Reihe von White-Box-Kryptographie- und Code-Schutztechniken Bereiche, in denen Verimatrix über langjährige Erfahrung verfügt.

Verimatrix beauftragte Cartesian mit der Durchführung eines Farncombe Security®-Audits von DVB ReAccess, das bestätigte, dass DVB ReAccess ein vergleichbares Sicherheitsniveau aufweist wie die besten CAS-Softwarelösungen.

"Die Sicherheitsinnovationen in DVB ReAccess und der Abschluss des Farncombe Security®-Audits von Cartesian bieten Satelliten-Rundfunkanbietern und anderen ein unübertroffenes Maß an Vertrauen, dass ihre Inhalte geschützt bleiben", sagte Dr. Klaus Schenk, SVP of Security and Threat Research bei Verimatrix.

Für weitere Information zu DVB ReAccess besuchen Sie bitte www.verimatrix.com/anti-piracy.

Über Cartesian

Cartesian ist ein spezialisierter Anbieter von Beratungsdiensten und verwalteten Lösungen für führende Unternehmen in der globalen Kommunikations-, Technologie- und Medienbranche. Zu den Content-Sicherheitsdiensten von Cartesian gehören Farncombe Security® Audits, Geo-Blocking-Tests, Robustheitstests für Wasserzeichen, Compliance-Tests, Erkennung von gemeinsam genutzten Zugangsdaten und Anti-Piraterie-Ermittlungen. Zu den Kunden zählen Fernsehsender, Videodienstleister, Netzbetreiber und Lösungsanbieter. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Boston, Kansas City, London, New York und Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.cartesian.com/.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäfte zu erschließen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

