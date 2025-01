Photon Energy hat bedeutende Fortschritte bei seinem 250-MW-Solarprojekt mit 1,8 GWh (12 Stunden) thermischem Wasserspeicher in KwaZulu-Natal, Südafrika, gemeldet. Das Projekt hat sich günstige Netzanschlussbedingungen gesichert und die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie das Planfeststellungsverfahren vorangetrieben, so dass es bis zum zweiten Quartal 2026 baufertig sein soll. Dieses Projekt ist von strategischer Bedeutung, da es die Präsenz von Photon Energy in den Schwellenländern etabliert und den regionalen Einfluss von Eskom nutzen könnte. Es wird der größte Einsatz der RayGen-Technologie sein, an der Photon Energy einen Anteil von 5,4 % hält. Ein Erfolg könnte als Blaupause für künftige Projekte dienen und den Wert von Photons Investition steigern. mwb researchs Analysten bestätigen ihr Spek. KAUFEN Rating mit einem Kursziel von EUR 1,40. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV