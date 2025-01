EQS-Ad-hoc: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: beaconsmind Group schließt erfolgreich die Übernahmen der Swissnet AG und Lokalee ab und gründet neue Swissnet MENA-Einheiten



15.01.2025 / 11:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 beaconsmind Group schließt erfolgreich die Übernahmen der Swissnet AG und Lokalee ab und gründet neue Swissnet MENA-Einheiten Wollerau, Schweiz - 15. Januar 2025 - Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) hat die Übernahmen der Swissnet AG und der Swissnet ICT GmbH ("Swissnet") sowie der Advanced Digital Technology DWC-LLC ("Lokalee"), Betreiberin einer Plattform für digitale Concierge-Dienste, erfolgreich abgeschlossen Das Closing der Akquisition stellt einen wichtigen Meilenstein bei der strategischen Neuausrichtung hin zu einem Anbieter von Multi-Produkt-IT-Infrastruktur- und SaaS-Lösungen sowie der weiteren Expansion des Unternehmens dar.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil



Mit der Übernahme der Swissnet AG, einem ICT-Dienstleister, der Hochgeschwindigkeitsinternet, Mobilfunk, Festnetz, Cloud- und Managed-IT-Services anbietet, erweitert beaconsmind sein Serviceportfolio und bietet noch umfassendere IT-Infrastrukturlösungen an. Swissnet bedient mittelständische Unternehmen und große internationale Konzerne in der DACH-Region. Lokalee ist eine KI-gestützte SaaS-Plattform, die digitale Concierge-Dienste für den Gastgewerbesektor anbietet. Mit Lokalee verfügt beaconsmind über eine innovative Plattform für personalisierte Lifestyle-Empfehlungen, Events und Aktivitäten, die von lokalen Insidern kuratiert werden, und erweitert ihr Angebot im B2B-Bereich. Die Übernahmen bilden die Grundlage für die neu geplante Swissnet Group, deren Rebranding noch im Januar 2025 erfolgen soll. Darüber hinaus hat die beaconsmind Group die neuen Swissnet MENA-Einheiten "Swissnet MENA IT Technologies Service LLC" und "Swissnet MENA IT Technologies Trading LLC" gegründet. Die neu gegründeten Swissnet MENA-Einheiten werden der neuen Swissnet Group ermöglichen, eine führende Position als ICT-Dienstleister einzunehmen, der Dienstleistungen für alle Branchen anbietet, mit einem Schwerpunkt auf die Hospitality-Branche in der MENA-Region. Das Aktienkapital der beaconsmind AG wurde im Rahmen der Transaktionen durch Sach- und Bar-Kapitalerhöhungen um CHF 378.547,20 auf CHF 848.479,80 erhöht. Die neue Swissnet Group erwartet für das Jahr 2025 einen Pro-Forma-Umsatz von CHF 26 bis 28 Mio. sowie ein EBITDA von CHF 6 bis 7 Mio. auf Konzernebene. Über die beaconsmind-Gruppe / neue Swissnet Group Die beaconsmind-Gruppe/ zukünftige Swissnet Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein führender Anbieter von standortbasierter Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind-Gruppe sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und Wi-Fi-Services mit SaaS-Lösungen. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die beaconsmind-Gruppe ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Durch die Übernahme von Swissnet und Lokalee wird sich die beaconsmind Group in die Swissnet Group umwandeln und umbenennen und damit die globale Marktpräsenz deutlich steigern. Weitere Informationen finden Sie unter https://beaconsmind.com/investor-relations/ Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG/ new Swissnet Group, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann



beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

15.01.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com