DJ PTA-News: Nakiki SE: Nakiki SE treibt Neuausrichtung voran

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta/15.01.2025/13:18) - Hamburg, 15. Januar 2025 - Die Nakiki SE hat den Konzern-Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht. Mit der Übernahme der Legal Finance International GmbH im ersten Halbjahr 2024 hat die Gruppe mit der Neuausrichtung begonnen. In der Aufbauphase des Prozess-Portfolios wurden erwartungsgemäß noch keine Umsätze erzielt. Dies soll sich in 2025 deutlich ändern. Die Nakiki SE als Holding plant, das Geschäftsmodell noch im laufenden Jahr zu erweitern.

Die Kostenentwicklung im ersten Halbjahr 2024 zeigt, dass die Nakiki Gruppe operativ schlank aufgestellt ist, um in der Phase des Aufbaus des Prozess-Portfolios möglichst wenig Kosten zu verursachen. So lagen die operativen Kosten bei der Tochtergesellschaft Legal Finance im ersten Halbjahr 2024 bei 94 Tsd. EUR (H1 2023: 54 Tsd. EUR). Die Aufwendungen im Nakiki-Konzern lagen im Berichtszeitraum bei 5.744 Tsd. EUR. Der wesentliche Teil davon sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 5.546 Tsd. EUR. Dabei handelt es sich um Kosten im Rahmen des Insolvenzplans der Vorgängergesellschaft windeln.de.

Der Konzern-Halbjahresbericht 2024 (ungeprüft) gemäß IFRS steht auf nakikifinance.com zum Download zur Verfügung.

NAKIKI SE Johnsallee 30 20148 Hamburg

Telefon: +49 40 285 304 23-0 Internet: https://nakikifinance.com/ E-Mail: info@nakikifinance.com

Handelsregister: AG München HRB 228000 WKN: WNDL30 ISIN: DE000WNDL300

Aussender: Nakiki SE Adresse: Johnsallee 30, 20148 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 40 28530423-0 E-Mail: info@nakikifinance.com Website: www.nakikifinance.com

ISIN(s): DE000WNDL300 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: XETRA, Tradegate Exchange

