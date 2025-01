Nieuwegein, Niederlande (ots/PRNewswire) -Konica Minolta hat das CM-3700A Plus auf den Markt gebracht, ein Spitzen-Spektralphotometer, das für höchste Ansprüche an Präzision und Zuverlässigkeit in der Farbmessung entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche Modell ist der Nachfolger des weltweit bereits erfolgreich eingesetzten CM-3700A und ist auch für Branchen geeignet, die ein strenges Farbmanagement erfordern, darunter die Automobil-, Elektronik-, Kosmetik-, Lack-, Kunststoff- und Textilindustrie.The CM-3700A Plus bietet innovative Funktionen für eine erstklassige Leistung:1. Unübertroffene Genauigkeit: Das Gerät bietet eine außergewöhnliche Messpräzision, insbesondere bei der Messung von Schwarztönen. Eine Geräteübereinstimmung von \u0394E*ab 0,08 oder weniger ist ideal, wenn mehrere Geräte oder an vielen Standorten in der Lieferketten eingesetzt werden. Dies gewährleistet konsistente und zuverlässige Farbdaten, auch bei komplexen Arbeitsabläufen.2. Innovative Funktionen: Eine integrierte Kamera vereinfacht die Probenpositionierung und ermöglicht Bilder zusammen mit den Messdaten zu speichern, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Ein zusätzliches Probenthermometer ermöglicht die gleichzeitige Messung von Farbe und Temperatur und sorgt damit für eine genauere Qualitätskontrolle.3. Mehr Effizienz: Das CM-3700A Plus ermöglicht die gleichzeitige SCI- (Glanzeinschluss) und SCE- (Glanzausschluss) Messung und einer damit verbundenen geringeren Messzeit. Ausgestattet mit Sensoren zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, gewährleistet das Gerät äußerst verlässliche und konsistente Ergebnisse.4. Benutzerfreundliches Design: Mit einer großen Transmissionskammer für eine einfachere Probenhandhabung, Stauraum für Zubehör im Gerät und einer robusten Edelstahlkonstruktion ist das CM-3700A Plus sowohl praktisch als auch langlebig. Es ist so konstruiert, dass es auch unter schwankenden Umweltbedingungen über einen langen Zeitraum hinweg genau und zuverlässig arbeitet.Das in Japan unter strengen Qualitätsstandards hergestellte CM-3700A Plus ist mit der WAA-Technologie (Wellenlangen-Analyse und Anpassung) ausgestattet, die zum Beispiel Änderungen der Umgebungstemperatur ausgleicht. Diese Innovation gewährleistet eine stabile, langfristige Leistung zwischen den jährlichen Wartungen.Für ein erweitertes Farbmanagement ist das CM-3700A Plus mit der Konica Minolta Farbdaten-Software SpectraMagic NX2 vollständig kompatibel. Dieses Tool bietet umfangreiche Funktionen für die Klassifizierung von Farbdaten, die Kommunikation innerhalb von Lieferketten und erweiterte Berichtsfunktionen. Eine Premiumlizenz umfasst Funktionen wie die tägliche Inspektion, die den Status der Geräte überwacht.Als weltweit führender Anbieter von Farbmesstechnik setzt Konica Minolta auf nutzerorientierte Innovationen. Das CM-3700A Plus ist ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens zur Unterstützung der Branchen, in denen Farbpräzision für Qualität und Produktivität unerlässlich ist.Den vollständigen Presstext entnehmen Sie den folgenden Link: https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news/cm-3700a-plus-launchAusführlichere Produktinformationen finden Sie unter: Spektralphotometer CM-3700A Plus | KONICA MINOLTA (https://www.konicaminolta.de/de-de/hardware/messgerate/farbmessung/spektralphotometer-stationar/cm-3700a-plus)Zdjecie: https://mma.prnewswire.com/media/2598723/Konica_Minolta.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2440569/5117540/Konica_Minolta_Logo.jpgKontakt:Nine MonceauxEuropejski menad\u017cer ds. marketinguDzial Marketingunina.monceaux@seu.konicaminolta.euView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/konica-minolta-prasentiert-mit-dem-cm-3700a-plus-einen-neuen-standard-in-der-farbmessung-302351805.htmlPressekontakt:Nina Monceaux,+31 625 445 608Original-Content von: Konica Minolta Sensing Europe B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61731/5949907