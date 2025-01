Nach einer positiven Überraschung bei den US-Verbraucherpreisen hat der DAX am Mittwoch bei 20.629,77 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 20.574,68 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Handel am Donnerstag dürfte er die 20.600-Punkte-Marke wieder überwinden können. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher im Vergleich zum Vortagesschluss.Auf der Konjunkturseite stehen heute Nachmittag die Einzelhandelsumsätze ...

