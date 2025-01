Die Hexagon Purus AS Aktie durchlebte am Handelstag eine beachtliche Talfahrt, die sich in einem signifikanten Kursverlust von über 7,8 Prozent manifestierte. Der Handelstag begann bereits verhalten bei 0,391 EUR, doch im weiteren Verlauf rutschte der Kurs kontinuierlich ab und erreichte schließlich einen Tiefstand von 0,360 EUR. Diese Entwicklung steht in krassem Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 1,032 EUR, das Anfang Oktober 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen zeigte mit über 49.000 gehandelten Aktien eine erhöhte Marktaktivität.

Quartalszahlen zeigen gemischte Signale

Die jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 präsentieren ein differenziertes Bild: Während der Umsatz mit 514,89 Millionen NOK eine deutliche Steigerung um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete, belief sich der Verlust je Aktie auf 0,52 NOK. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 2,396 NOK je Aktie, wobei für die Aktionäre weiterhin keine Dividendenausschüttung vorgesehen ist.

