DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NESTLE - Nestlé-Deutschland-Chef Alexander von Maillot hätte kein Problem mit strengeren Gesetzen. Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel oder eine Zuckersteuer, wie sie von der Ampel-Koalition diskutiert worden sind, würde sein Unternehmen selbstverständlich umsetzen, sagte der Manager dem Tagesspiegel. "Ich habe in vielen Ländern gearbeitet und bezweifle, dass solche Vorgaben wirken", gab von Maillot zu bedenken, "aber natürlich ist es legitim, so etwas zu versuchen". Es gebe Produkte wie Ketchup, bei denen man den Zucker einigermaßen problemlos herausnehmen könne, bei Schokolade sei das aber schwieriger. (Tagesspiegel)

UBS - Die Schweizer Großbank UBS entgeht dem Ausschluss vom lukrativen US-Pensionsmarkt, den eine Gruppe von Aktivisten gefordert hatte. Das US-Arbeitsministerium erteilte der UBS am Mittwoch eine Ausnahmegenehmigung, wonach sie trotz früherer strafrechtlicher Verurteilungen Pensionsgelder der amerikanischen Arbeitnehmer verwalten darf. Die Ausnahmegenehmigung gilt bis 2029 und ist an einige Bedingungen geknüpft, die sicherstellen sollen, dass die Interessen der US-Pensionäre gesichert bleiben. Aktivisten hatten zuvor gefordert, der UBS den Zugang zum US-Pensionsmarkt zu verwehren, da das Unternehmen zwischen 2000 und 2023 etwa 20 Milliarden US-Dollar Strafen für nahezu 100 Verstöße gezahlt hatte. (Süddeutsche Zeitung)

OTTOBOCK - Ottobock hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vorläufigen Zahlen zufolge seinen Umsatz um mehr als 7 Prozent auf über 1,6 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen um 17 Prozent auf über 325 Millionen Euro gesteigert. Für 2025 zeigt sich das Management zuversichtlich. "Wir gehen davon aus, dass sich die positiven Trends der vergangenen Jahre und vor allem des Jahres 2024 weiter fortsetzen werden", sagte Finanzchef Arne Kreitz im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Ob der Prothesenhersteller Ottobock aus Duderstadt, der nach dem Rückkauf des 20-prozentigen EQT-Anteils im vergangenen Jahr wieder vollständig der Eigentümerfamilie Näder gehört, im laufenden Turnus an die Börse kommen wird, ließ er offen. (Börsen-Zeitung)

NEURA ROBOTICS - Neura Robotics hat einen Meilenstein erreicht, um das Robotergeschäft von Deutschland aus groß zu machen. Das Startup hat jetzt 120 Millionen Euro in einer Series-B-Finanzierung eingesammelt, um die Vision von CEO David Reger von einer kognitiven und humanoiden Robotik umzusetzen. Im vergangenen Jahr hat sich der Gründer des Metzinger Roboter-Start-ups endgültig auf Deutschland festgelegt. Der 36-Jährige hat die Produktion seiner durch Künstliche Intelligenz (KI) gestützten Roboter, die viele menschliche Aufgaben übernehmen, nahezu komplett von China in die Bundesrepublik verlagert. Auch weil "made in Germany" weiterhin ein Gütesiegel sei, wie er sagt. (Handelsblatt)

NATIXIS/GENERALI - Natixis Investment Managers aus Frankreich und der italienische Versicherer Generali stehen vor einer Einigung auf ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Asset Management. Die Natixis-Muttergesellschaft BPCE und Generali Investments wollen ihre Vermögensverwaltungssparten in einem paritätischen Joint Venture zusammenlegen, berichtet die Financial Times. Bereits nächste Woche könnte demnach eine vorläufige Einigung erzielt werden. Natixis verwaltet rund 1,2 Billionen Euro, Generali etwa 632 Milliarden Euro. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2025 00:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.