Hinwil - Der Klimaspezialist Belimo ist im Geschäftsjahr 2024 deutlich gewachsen. Vor allem die Geschäfte in den USA und in Asien trieben den Umsatz an. So stieg der Umsatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent auf 943,9 Millionen Franken, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Montag mitteilte. In Lokalwährungen kletterte der Absatz sogar um 13,1 Prozent. Damit hat das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...