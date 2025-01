DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYWA/PWC - In der krisengeschüttelten Baywa AG bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Sanierung von Deutschlands größtem Agrarkonzern, der allein 1.300 Stellen zum Opfer fallen, ist tiefgreifend. Konsequenzen gibt es nun auch für den bisher zuständigen Wirtschaftsprüfer PWC. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) wird der Baywa-Aufsichtsrat ein Ausschreibungsverfahren zur Wahl eines neuen Abschlussprüfers einleiten. Zur kommenden Hauptversammlung am 27. Mai sollen die Aktionäre darüber abstimmen. Ein Baywa-Sprecher lehnte einen Kommentar dazu auf Anfrage ab, und PWC darf sich wegen der für Abschlussprüfer geltenden Verschwiegenheitspflicht nicht äußern. (FAZ)

SANTANDER - Die spanische Bank Santander prüft einen Rückzug aus Großbritannien. Nach zwei Jahrzehnten in dem Land prüfe die Bank nun ihre Optionen, berichtet die Financial Times. Es stehe kein Deal bevor, und die Überlegungen seien in einem frühen Stadium. Die Bank hat in Großbritannien derzeit mit niedrigen Renditen zu kämpfen. (Financial Times)

KRONE - Bernard Krone ist mit Nutzfahrzeugen und Landmaschinen global aktiv. Er hat klare Erwartungen an die Politik, sagt aber auch: Wir können uns nur selbst helfen. "So eine Situation hatten wir in den vergangenen 25 bis 30 Jahren nicht", sagte Krone der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Krone, der das Familienunternehmen in vierter Generation leitet, spürt die angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mit seiner Nutzfahrzeugsparte ist Krone einer der führenden Hersteller von Lastwagenanhängern und Sattelaufliegern in Europa. "Wenn die Wirtschaft schwächelt, schwächelt auch der Warenfluss. Das spüren wir sofort", sagte er. Konkret macht sich das durch fehlende Aufträge und geringe Auslastung bemerkbar. "Unsere Kunden sind verunsichert. Es fehlt an Planbarkeit, besonders in der Landtechnik." (FAZ)

