MADRID/LONDON (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander erwägt einem Pressebericht zufolge einen Rückzug aus Großbritannien. Grund sei die geringere Rendite im Vergleich zu dem Geschäft in anderen Ländern, berichtete die "Financial Times" am Samstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Ein Santander-Sprecher sagte hingegen, Großbritannien sei einer der Kernmärkte der Bank. "Dies hat sich nicht geändert."

Dem Bericht zufolge ist bisher ohnehin kein Deal in Sicht. Es sei auch möglich, dass Santander die britische Sparte behalte, schrieb die "Financial Times" weiter. Ärger droht der Bank in Großbritannien im Geschäft mit Autokrediten. Im vergangenen Jahr legte sie 295 Millionen britische Pfund beiseite, nachdem die Aufseher eine branchenweite Untersuchung solcher Geschäfte eingeleitet hatten./stw/knd/mis