© Foto: Intel Corporation

Intel kämpft mit verzögerten Projekten in Deutschland und technologischen Rückschlägen bei neuen Prozessoren, während Übernahmespekulationen den Aktienkurs stützen.Der plötzliche Kursanstieg der Intel-Aktie begann, nachdem das Tech-Portal SemiAccurate über vage Gerüchte zu potenziellen Übernahmeangeboten berichtete. Namen wie Qualcomm und Broadcom werden als mögliche Interessenten gehandelt. Diese Spekulationen erinnern an ähnliche Berichte aus dem letzten Herbst, als sowohl The Wall Street Journal als auch Bloomberg über entsprechende Absichten berichteten. Bullen setzen auf Turnaround-Strategie Optimistische Analysten sehen in der aktuellen Lage von Intel eine vielversprechende Chance für …