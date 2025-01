Neben den Kryptowährungen sind auch Gold und Silber gut ins neue Jahr gestartet. Mit der Amtsübernahme durch Donald Trump dürfte jede Menge neue Unruhe in die Weltpolitik kommen. Davon dürften die sicheren Häfen und Gold und Silber profitieren. Bei Silber steigt aber auch die industrielle Nachfrage drastisch. Das könnte Chancen bei entsprechenden Aktien bieten.

Sorgenfalten durch Rückkehr Trumps

Neben Bitcoin sind auch die Edelmetalle Gold und Silber gut in das neue Jahr gestartet. Donald Trump, der gestern ins Amt eingeführte US-Präsident, sorgt dabei für Unruhe. Weltweit prognostizieren Experten jede Menge Verwerfungen für die Weltwirtschaft und in der Geopolitik. Dabei dürften China und die NATO unter Druck geraten. Im derzeitigen geopolitischen Umfeld zeigen sich vermehrt Käufe in den Sicherheits-Rohstoffen Gold und Silber. Die 2.700 Dollar-Marke konnte das gelbe Metall schnell wieder erobern, auch der kleinere Bruder Silber schaffte zeitweilig Anstiege in Richtung 32 US-Dollar. Für Anleger bekommt Silber seit einigen Jahren einen besonderen Reiz, denn neben Wertsicherungs-Überlegungen gibt es jetzt auch eine manifestierte industrielle Nachfrage.

Silber: Das knappe Metall ist von der Industrie gesucht

Silber ist ein kritischer Rohstoff, der in verschiedenen Industrien und Anwendungen unverzichtbar ist. Die Knappheit von Silber wird jedoch weniger von geologischen Ressourcen als von ökonomischen, technologischen und infrastrukturellen Faktoren bestimmt. Der Großteil des Silbers wird als Nebenprodukt beim Abbau von Blei, Zink, Kupfer und Gold gewonnen. Primäre Silberminen sind relativ selten; dies bedeutet, dass die Produktion stark von den Marktbedingungen für andere Metalle abhängt. Technische Innovationen haben dafür gesorgt, dass Silber seit einigen Jahren eine wesentliche Rolle in der Industrie spielt, vor allem aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften wie z.B. der hervorragenden elektrischen und thermischen Leitfähigkeit sowie seiner antibakteriellen Wirkung. Rund 50 bis 60 Prozent der weltweiten Silbernachfrage stammen aus industriellen Anwendungen; Tendenz steigend. So ist hauchdünn aufgetragenes Silber ein zentraler Bestandteil von Solarzellen, da es die Energieeffizienz erhöht. Das Metall ist auch Bestandteil von Leiterplatten, Steckverbindungen und elektronischen Bauteilen. Durch den zunehmenden Einsatz von KI, 5G-Netzen und Elektronik vor allem in E-Fahrzeugen steigt auch hier die Nachfrage stetig, denn Elektro- und Hybridfahrzeuge benötigen Silber für Batterien, Sensoren und Schaltkreise. Schätzungen gehen davon aus, dass der Bedarf bis 2030 um rund 250 Mio. Unzen oder 30 Prozent steigen könnte. Aktuell werden ca. 825 Mio. Unzen produziert. Für Investoren bietet sich ein renditestarkes Setup.

Endeavour Silver und First Majestic: Gute Liegenschaften in Mexiko

Länder mit bedeutender Silberproduktion wie Mexiko und Peru sind traditionell anfällig für politische und soziale Instabilität. Im Juni 2024 fanden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Mexiko statt. Gegen ihre Konkurrenten Xóchitl Gálvez Ruiz und Jorge Álvarez Máynez konnte sich Claudia Sheinbaum Pardo durchsetzen. Mexiko ist mit 6.700 Tonnen im Jahr 2023 der weltweit größte Silberproduzent. Die Ex-Regierung unter Lopez Obradur hatte im Frühjahr 2023 ein neues Bergbaugesetz verabschiedet, welches kürzere Konzessionen, höhere Auflagen und eine größere Gewinnbeteiligung der lokalen Communities vorsieht. Die mexikanische Bergbaukammer (Camimex) hat sich aber entschieden gegen radikale Veränderungen ausgesprochen. Der Tagebau macht 60 Prozent der nationalen Bergbau- und Metallurgie-Produktion Mexikos aus. Camimex warnte, dass das Verbot von Tagebau zu einem Rückgang des BIP des Landes um 1 Prozent führen und fast 200.000 Arbeitsplätze gefährden könnte. Nun hoffen Investoren auf den technologischen Fokus der neuen Regierung und die Bereitschaft, ökologisch nachhaltigere Projekte zu fördern.

Zwei prominente Unternehmen im mexikanischen Silbergeschäft sind Endeavour Silber (5,13 CAD; TSX: EDR; WKN: A0DJ0N; ISIN: CA29258Y1034) und First Majestic Silver (8,40 CAD; TSX: AG; WKN: A0LHKJ; ISIN: CA32076V1031). Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen ...

