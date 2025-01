EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU unterstützt führendes französisches Institut bei SAP-Lizenzoptimierung



21.01.2025 / 10:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Möglingen, 21. Januar 2025. Ein führendes französisches Forschungsinstitut hat sich für die Nutzung von IT Asset Management (ITAM)-Lösungen von USU entschieden. Nach einem umfassenden Evaluierungsprozess konnte sich USU mit einer maßgeschneiderten Lösung durchsetzen. Der Vertrag umfasst die Module USU SAM for SAP sowie zusätzliche Services im Bereich der Lizenzoptimierung. Die Organisation, die in Frankreich und weltweit für ihre wegweisenden Beiträge zur Forschung und Entwicklung bekannt ist, stand vor der Herausforderung, die Verwaltung und Nutzung ihrer umfangreichen SAP-Lizenzbasis zu optimieren. Ziel war es, durch präzise Lizenzverwaltung und die Einführung nutzungsbasierter Allokationsprozesse die Kosten zu reduzieren und eine Migration auf S/4HANA effektiv zu planen. Im Rahmen mehrerer Workshops konnte USU seine technologische Expertise und praxiserprobten Lösungen unter Beweis stellen. "USU überzeugte uns durch ihre flexible und zukunftssichere Herangehensweise sowie den umfassenden Serviceansatz, der sowohl Implementierung als auch laufende Betreuung abdeckt", so ein Sprecher der Organisation. Durch die Implementierung erwartet das Institut signifikante Einsparungen und eine schnelle Amortisation der Investition. Geplante Managed Services umfassen eine detaillierte Analyse der bestehenden Lizenzbasis sowie Prognosen für den zukünftigen Bedarf im Zusammenhang mit der Migration zu S/4HANA. "Wir sind stolz darauf, eine weitere renommierte Kunden-Organisation bei der Optimierung ihrer IT-Landschaft zu unterstützen und freuen uns auf die Zusammenarbeit," so Eléonore Varet, Managing Director von USU SAS. Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter https://www.usu.com USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU GmbH

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com



21.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com