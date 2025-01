FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 240 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Das Beste kommt erst noch", schrieb Analyst Johannes Schaller in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet mit anziehendem währungsbereinigten Wachstum auf 12 bis 15 Prozent in 2027./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 07:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600