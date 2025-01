Wer nicht gerade mit Leerverkäufen Renditen zu erzielen versucht, der dürfte an der Börse vor allem auf Wachstum hoffen und in Titel investieren, die ein eben solches in Aussicht stellen. Doch ab und an müssen Anleger dabei auch mal Rückschläge und (kleine) Enttäuschungen hinnehmen. Eben solche Entwicklungen gibt es in dieser Woche zu sehen, und das in mal größerem und mal kleinerem Ausmaß.Bei Nvidia (US67066G1040) scheint noch immer alles in bester Ordnung zu sein. Die jüngst vorgestellten Grafikkarten aus Basis der ...

