Tecnotree OYJ, ein führender Anbieter von digitalen Systemen zur Unterstützung von Unternehmen und Transformationslösungen für die Telekommunikationsbranche, gab heute den Abschluss eines richtungsweisenden mehrjährigen Vertrags über mehrere Millionen Dollar mit einem führenden US-amerikanischen Telekommunikationsanbieter bekannt. Diese Zusammenarbeit, die Anfang 2024 mit einem führenden globalen Systemintegrator angekündigt wurde, festigt die Position von Tecnotree als vertrauenswürdiger Partner für Betreiber, die sich in der sich schnell entwickelnden Landschaft durch die Komplexität der digitalen Transformation navigieren.

Dieser bedeutende Vertragsabschluss ist ein großer Schritt vorwärts in der Mission von Tecnotree, innovative digitale Lösungen bereitzustellen, die eine beispiellose Effizienz fördern und das Kundenerlebnis verbessern. Tecnotree wird seine fortschrittliche Suite digitaler Lösungen einsetzen, die durch unseren intelligenten Katalog ergänzt wird und es dem Betreiber ermöglicht, innovative Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und die Amortisationszeit zu verkürzen.

Die Partnerschaft von Tecnotree mit dem TM Forum, insbesondere die führende Rolle bei der Einführung der Open Digital Architecture (ODA) des TM Forums und die Erlangung der Diamant-Zertifizierung für Open API-Standards, machen Tecnotree zum ersten Anbieter, der reale Open API-Implementierungen zertifiziert hat. Mit über 59 offenen APIs, die in Bereichen wie Kundenmanagement, Rechnungsstellung und Ökosystemmanagement implementiert sind, ist Tecnotree in der Lage, innovative Lösungen zu liefern, die es Betreibern ermöglichen, ihre veraltete IT in kombinierbare, sofort einsatzbereite Softwarearchitekturen umzuwandeln, die das Kundenerlebnis, das Lebenszyklusmanagement und die Umsatzgenerierung verbessern.

"Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Position als vertrauenswürdiger Berater führender Telekommunikationsbetreiber in den USA", sagte Padma Ravichander, CEO von Tecnotree. "Durch die Nutzung unserer globalen Expertise, unserer lokalen Präsenz und unseres SI-Ready-Stacks sind wir einzigartig aufgestellt, um einen beispiellosen Mehrwert zu bieten und unseren Partnern zu helfen, in diesem dynamischen Markt erfolgreich zu sein."

"Wir freuen uns, dass die Rahmenbedingungen und Standards des TM Forums maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Tecnotree erstmals in den USA mit einem Tier-1-Betreiber zusammenarbeiten kann", sagte Nik Willetts, CEO des TM Forums. "Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wir durch Zusammenarbeit und Innovation den Markt für Telekommunikationssoftware demokratisieren können. Durch die Zusammenarbeit leisten unsere Mitglieder Pionierarbeit bei der Entwicklung von anpassbaren, zukunftsfähigen Lösungen, die dazu beitragen, Kundenerfahrungen neu zu definieren, die geschäftliche Agilität zu transformieren und Wachstum zu erschließen."

"Diese strategische Partnerschaft markiert den Pioniereintritt von Tecnotree in den nordamerikanischen Markt mit seinem umfassenden kataloggesteuerten Ansatz, der nun mit intelligenten Funktionen ausgestattet ist und dem Betreiber eine anpassungsfähige, zukunftssichere Lösung bietet", sagte Gunnar Nyberg, Vice President von Tecnotree für Nordamerika und die Karibik.

Das bereits laufende Projekt unterstreicht die solide Erfolgsbilanz von Tecnotree bei der Verwaltung groß angelegter Einsätze und sein Engagement für Innovation und Servicezuverlässigkeit. Dieser Erfolg stärkt die Präsenz von Tecnotree auf dem nordamerikanischen Markt und festigt unsere Führungsposition bei der digitalen Transformation der Telekommunikationsbranche.

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein 5G-fähiger digitaler Business Support System (BSS) Akteur mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend in der TM Forum Open API Conformance mit 59 zertifizierten offenen APIs, darunter 9 reale offene APIs. Dies ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das ständige Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienste zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinem Abonnentenstamm über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

