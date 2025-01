Seit vorgestern ist der Republikaner Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. In Windeseile verließen die ersten Dekrete das Oval Office. Vordringlich ging es um die Flüchtlinge an der mexikanischen Grenze, dem Ausstieg aus der WHO und die Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens. In Trumps politischem Gebaren steckt enormer Sprengstoff, denn gerade die westlichen Industriestaaten haben ihre Investitionsausgaben in Sachen GreenTech zwischen 2020 und 2024 um 50 % drastisch erhöht und folgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...