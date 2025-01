Die Zukunft der europäischen Autobauer scheint unter einem großen Fragezeichen zu stehen. In China schwächeln die Absatzzahlen und in den USA droht der neue Präsident Donald Trump munter mit allerlei Einfuhrzöllen. Doch auch der Blick in die Vergangenheit und nach Europa gibt wenig Anlass für gute Laune. Die Absatzzahlen ließen 2024 schwer zu wünschen übrig.Mit am besten weggekommen ist noch Volkswagen (DE0007664039), wo die Verkaufszahlen laut Daten des Branchenverbands Acea um 3,2 Prozent auf 2,8 Millionen zulegen konnten. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...