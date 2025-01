DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Strategische Wende bei Artnet: Aktionärseinigung eröffnet neue Möglichkeiten

Monheim am Rhein (pta/23.01.2025/09:03) - Monheim, 23.01.2025 - Die Weng Fine Art AG (WFA) hatte als größte Aktionärin nachdrücklich auf die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung (HV) der artnet AG (Artnet) für das Geschäftsjahr 2023 gedrängt. Gemäß der Bekanntmachung im Bundesanzeiger ist diese nun für den 27. Februar 2025 in Berlin geplant.

Die Verwaltung der WFA begrüßt die Entscheidung der Familie Neuendorf, eine strategische Wende einzuleiten, die jahrelange Blockadehaltung gegenüber der WFA aufzugeben und deren Vorstand, Rüdiger K. Weng, einen Sitz im Aufsichtsrat anzubieten. "Hans Neuendorf hat frühzeitig einen wichtigen Trend erkannt und ein Unternehmen geschaffen, das den globalen Kunstmarkt mit wertvollen Daten versorgt. Nahezu alle professionellen Kunstmarktteilnehmer arbeiten mit den Daten von Artnet. Zu diesem Lebenswerk gratuliere ich ihm", kommentiert Rüdiger K. Weng. "Dass er nun unternehmerische Verantwortung an die jüngere Generation übergibt, ist weise."

Die WFA unterstützt die Schaffung eines Genehmigten Kapitals für Artnet, damit das Unternehmen die Möglichkeit bekommt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Ob ein Bezugsrechtsausschluss in Betracht kommt, bleibt einer internen Entscheidungsfindung vorbehalten.

Das Management der WFA vertritt aktuell die Ansicht, dass ein Aufsichtsrat mit fünf Mitgliedern für ein Unternehmen von der Größe der Artnet AG überdimensioniert wäre. Stattdessen wird vorgeschlagen, die Herren Roy Israel und Lawrence Benenson als Mitglieder des Boards der Artnet Corp. zur Wahl zu stellen oder in einen Beirat aufzunehmen.

Darüber hinaus wird die WFA keinem Antrag zustimmen, der die Einführung virtueller Hauptversammlungen ermöglichen würde. Die WFA verweist darauf, dass sie eine solche Regelung auch nicht in ihre eigenen Statuten aufgenommen hat.

Die WFA ist unverändert bereit und daran interessiert, einen Investor beim Aufbau einer Beteiligung an Artnet zu unterstützen und dafür gegebenenfalls einen größeren Teil ihrer eigenen Beteiligung zu veräußern. Entsprechende Gespräche werden fortgesetzt.

Rüdiger K. Weng: "Artnet erhält durch diese Wende die Chance, im Zuge des sich ankündigenden Turnarounds des Kunstmarktes ein völlig anderes Umsatzniveau und einen höheren Unternehmenswert zu erzielen. Dazu bedarf es aber eines erneuerten Geschäftsmodells, einer visionären und tatkräftigen Führung sowie frischem Kapital. Mit der Ermöglichung einer Zusammenarbeit der beiden größten Aktionäre und der Unterstützung von Frédéric Jousset steht Artnet vor einer vielversprechenden Zukunft."

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem der größte Aktionär der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

