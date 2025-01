FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Leitindex Dax sind am Donnerstag zwei Titel aus dem Gesundheitssektor gesucht gewesen. Die Aktien von Fresenius erreichten den höchsten Stand seit zwei Jahren, in der Spitze legten sie um 2,2 Prozent auf 36,70 Euro zu.

FMC näherten sich derweil einem Hoch seit Sommer 2023 an. Am Mittag stiegen sie um 2,8 Prozent auf 45,69 Euro. Das jüngste Hoch von Anfang Dezember bei 46,22 Euro rückte damit in unmittelbare Reichweite. Fresenius ist mit knapp einem Drittel am Dialysedienstleister FMC beteiligt.

Analyst David Adlington von JPMorgan rät bei FMC zwar zum Untergewichten im Portfolio, ist mit Blick auf das Schlussquartal 2024 und das Geschäftsjahr 2025 aber optimistisch gestimmt. Die jüngste Stärke des US-Dollars resultiere in höheren Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr. Angesichts der ungewissen Perspektiven für 2026 und 2027 blieb er jedoch bei der Einschätzung "Underweight"./bek/mis

DE0005785802, DE0005785604, DE0008469008