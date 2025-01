RWE baut sein neues Kontrollzentrum für die Offshore-Windenergie in Ostfriesland. Von dort sollen sämtliche Parks in Kontinentaleuropa überwacht werden. In der ostfriesischen Gemeinde Jemgum im Landkreis Leer wird Energiekonzern RWE künftig seine Offshore-Wind-Parks in Deutschland und Kontinentaleuropa rund um die Uhr überwachen und steuern. Errichtet wird das Gebäude durch die Real Immobilien GmbH auf einer rund 4.700 Quadratmeter großen Fläche. RWE wird den Neubau langfristig mieten.Vorbehaltlich ...

