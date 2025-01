EQS-News: Quantum eMotion Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Quantum eMotion's revolutionäres Quantum Wallet überzeugt durch unvergleichliche Blockchain-Sicherheit



24.01.2025 / 00:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 23. Januar 2025) - Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC) (OTCQB: QNCCF) (FSE: 34Q0) ("QeM" oder das "Unternehmen"), gibt Erfolg seiner innovativen quantenbasierten Hardware-Wallet bekannt, welche die Sicherheit von Blockchain- und Kryptowährungstransaktionen revolutionieren soll. Jüngste Versuche haben ergeben, dass diese innovative Lösung das Risiko von Kapitalverlust im Vergleich zu herkömmlichen hierarchisch-deterministischen (HD) Wallets um bis zu 98 % reduziert. Die im vergangenen Juli angekündigte Wallet nutzt die firmeneigene Quantum Random Number Generation (QRNG)-Technologie von Quantum eMotion und ein intelligentes Verfahren zur Schlüsselgenerierung und kann so bei kommerziellen Blockchain-Anwendungen optimierte Leistungen erzielen. Besonders kostengünstig und kompakt ist die Lösung durch die Wiederverwendung von Hardwarekomponenten zur Generierung von Haupt- und Unterschlüsseln, was Kosten und Komplexität reduziert. Ein fortschrittlicher Rücksetzungsmechanismus bietet besseren Schutz gegen Brute-Force-Angriffe und Privilegieneskalation, indem private Hauptschlüssel mit neuen Quantenzufallszahlen regeneriert werden. In Zusammenarbeit mit Forschenden der ETS (École de technologie supérieure, Montreal, Kanada), M. Shabir, K. Zhang, G. Gagnon und Bertrand Reulet von der Universität Sherbrooke, wurde das Design von QeM einer strengen Bewertung unterzogen und das Ergebnis in Springer Nature veröffentlicht: Qaas: hybrid cryptocurrency wallet-as-a-service based on Quantum RNG*. Die hybride Quantum-as-a-Service (QaaS)-Wallet verbindet die QRNG-basierte Schlüsselgenerierung mit Deep-Learning-Algorithmen, und optimiert so die Auswahl des Schlüsselschemas anhand des Nutzerverhaltens. Dieser Ansatz gewährleistet hohe Sicherheit und sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Speichernutzung. Das QaaS-Wallet wurde erfolgreich für Ethereum-Transaktionen implementiert und zeichnet sich durch höhere Sicherheit und Betriebsleistung ohne zusätzlichen Speicherbedarf aus. "Unser QaaS-Wallet stellt einen bedeutenden Fortschritt in Sachen Blockchain-Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit dar", sagte Francis Bellido, CEO von Quantum eMotion. "Durch die Kombination von Quantentechnologie und intelligentem Systemdesign setzen wir neue Maßstäbe für den Schutz digitaler Werte." * https://link.springer.com/article/10.1007/s10586-024-04885-7 Über QeM QeM hat es sich zur Aufgabe gemacht, erschwinglichere Hardware- und Software-Sicherheit für vernetzte Geräte zu entwickeln. Das Unternehmen ist dank seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators zu einer innovativen Kraft im Bereich der klassischen und Quanten-Cybersicherheitslösungen geworden. Diese Sicherheitslösung nutzt die der Quantenmechanik eigene Unvorhersehbarkeit und verspricht besseren Schutz für hohe Vermögenswerte und kritische Systeme. Potenzielle Einsatzgebiete sind hoch bewertete Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen, Blockchain-Anwendungen, Cloud-basierte IT-Sicherheitsinfrastrukturen, klassifizierte Regierungsnetzwerke und Kommunikationssysteme, sichere Geräteverschlüsselung (IOT, Automotive, Verbraucherelektronik) und Quantenkryptografie. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website https://www.quantumemotion.com/ oder kontaktieren Sie uns: Francis Bellido, Chief Executive Officer

Tel.: 514.956.2525

E-Mail: info@quantumemotion.com

Website: www.quantumemotion.com Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Dies kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angestrebten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören auch jene, die in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts oder der von Quantum jeweils bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/238272 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/238272

News Source: Quantum eMotion Corp.





24.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com