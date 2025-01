DJ PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: Genehmigung der Einstellung des Produktionsbetriebes der ZG Europhane / Aktualisierung Insiderinformation vom 16.10.2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Dornbirn (pta/24.01.2025/10:30) - Am 16.10.2024 hat die Zumtobel Group AG als Ad hoc Mitteilung gemäß Art 17 MAR veröffentlicht, dass sie den Antrag der Geschäftsführung der ZG Europhane SAS genehmigt hat, die Evaluierung einer möglichen Einstellung der Produktionstätigkeit im Werk in Les Andelys zu starten. Nach Abschluss der Evaluierung und auf Basis der Entscheidung der Geschäftsführung der ZG Europhane SAS hat der Vorstand der Zumtobel Group AG in seiner heutigen Sitzung die Entscheidung der Geschäftsführung der ZG Europhane SAS zur Einstellung der Produktionsaktivitäten am Standort Les Andelys genehmigt. Von dieser Maßnahme sind im Produktionsbereich 84 Mitarbeitende betroffen. Alle notwendigen Personalmaßnahmen werden sozial verträglich umgesetzt und wurden mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt sowie mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Teil dieses Prozesses ist auch die Suche nach einem potenziellen Käufer für das Betriebsgelände mit Interesse an einer Betriebsansiedlung, welche bis Ende Februar 2025 abgeschlossen sein soll.

Die Zumtobel Group AG geht davon aus, dass durch die Einstellung der Produktionstätigkeit im Werk Les Andelys negative Sondereffekte in Höhe von rund EUR 10 Mio anfallen, wobei der Großteil bereits im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 zurückgestellt und im Zuge der Halbjahresberichterstattung 2024/25 ausgewiesen wurde, welche sich in den nächsten Jahren jedoch amortisieren werden.

