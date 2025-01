Die spanische Stahlgruppe Acerinox zeigt einen vielversprechenden Start in das Jahr 2025. Der Aktienkurs verzeichnete am 24. Januar einen Anstieg von 0,49 Prozent auf 9,738 Euro, was die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzt. Im Monatsvergleich konnte das Unternehmen einen Zuwachs von 4,03 Prozent erzielen. Besonders erwähnenswert ist die am 22. Januar erfolgte Zwischendividende von 0,25 Euro je Aktie an die Anteilseigner.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Milliarden Euro und 249,3 Millionen ausstehenden Aktien präsentiert sich der internationale Stahlproduzent solide am Markt. Der aktuelle Kurs liegt 14,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 10,04 Prozent besteht.

