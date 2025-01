DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gold im Aufwärtstrend: Wann fällt das Allzeithoch? Goldaktien im Fokus: Barrick Gold, Tesoro Gold und Evolution Mining!

Frankfurt (pta/26.01.2025/09:00) - Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug nach der Amtsübernahme durch Donald Trump fort. Beflügelt durch den harschen Ton des neuen US-Präsidenten gegenüber seinen Nachbarn Mexiko und Kanada, konnte Gold in mehreren Währungen bereits ein Allzeithoch markieren. Nun fehlt noch die wichtigste Devise, der US-Dollar. Von einem weiteren Anstieg sollten auch Goldaktien profitieren. Wir blicken auf Barrick Gold, Tesoro Gold und Evolution Mining!

Gold: In Euro auf ein neues Hoch, ist jetzt der Dollar fällig?

Das Momentum beim Goldpreis bleibt weiterhin stark. Zuletzt konnte das Edelmetall bereits die Marke von 2.700 US-Dollar je Unze mit Verve nehmen. Inzwischen aber werden bereits mehr als 2.750 US-Dollar an den Future-Märkten bezahlt. In anderen Währungen wie dem Euro markierte Gold bereits vergangene Woche ein neues Allzeithoch. Am vergangenen Donnerstag gelang hier der Sprung auf den neuen Bestwert von 2.646,17 Euro. Aktuell notiert er nur knapp unter dieser Marke.

Der jüngste Anstieg ist eine direkte Folge der sich verändernden Weltpolitik. Donald Trump wurde zum 47. Präsidenten der USA vereidigt und macht seinem Ruf als radikaler Politiker alle Ehre. Nun scheint er seine Drohungen aus dem Wahlkampf gegen die Nachbarländer und NAFTA-Partner Mexiko und Kanada wahrmachen zu wollen. Trump droht mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent. Die Folge einer solch aggressiven Handelspolitik dürften am Ende zwar die US-Verbraucher mit höheren Preisen und damit einer steigenden Inflation bezahlen. Doch hier geht es wohl um Arbeitsplätze. Mexiko ist schließlich die verlängerte Werkbank vieler US-Industriekonzerne und Trump hofft auf eine Rückkehr vieler Firmen. Kanada wiederum ist komplett von den USA abhängig, liefert aber auch wichtige Rohstoffe wie Öl und Metalle an den "großen Bruder". Zudem ist das Land mit dem Ahorn nach Mexiko der zweitgrößte Absatzmarkt für US-Produkte. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden Waren und Dienstleistungen im Wert von fast 350 Mrd. US-Dollar über die Grenze transportiert.

Unsicherheit treibt Anleger in Gold

Schon der Zwist mit den Nachbarn macht deutlich, wohin diese neue Unsicherheit den Goldpreis treiben kann. Dabei stehen noch die Auseinandersetzungen mit China und Russland an. Und 2024 hat eindrucksvoll gezeigt, warum diese aggressive Geopolitik gut für Gold ist. So haben im vergangenen Jahr vor allem Zentralbanken ihre Goldreserven aufgestockt und die Dollar-Reserven reduziert. Kaum ein Staat möchte ins offene Messer laufen und Reserven nicht mehr kontrollieren können, falls man mal die Gunst der US-Amerikaner verliert. So ist es mit Russland nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs passiert.

Das Umfeld mit wieder steigenden Preisen, internationalen Handelskonflikten und weniger Verlässlichkeit in der US-Politik, die ohnehin auch noch einen völlig überschuldeten Haushalt managen muss, sorgt für ein nahezu ideales Umfeld für den Goldpreis. Dazu kommt eine hohe Bewertung am Aktienmarkt, insbesondere an der Wall Street. Von einem steigenden Goldpreis sollten auch die Goldaktien profitieren. Wir blicken deshalb auf drei interessante Werte.

Barrick Gold: Warten auf das Comeback!

Barrick Gold (15,45 Euro; CA0679011084) ist eines der namhaftesten, börsennotierten Goldunternehmen der Welt. Das Unternehmen wurde 1978 von Peter Munk als Barrick Petroleum gegründet und ging 1983 unter seine heutigen Namen an die Börse. 2006 stieg Barrick Gold mit der Übernahme von Placer Dome zum größten Goldproduzenten der Welt auf und überholte Newmont Mining. Inzwischen aber ist der US-Konkurrent wieder an Barrick vorbeigezogen und produziert deutlich mehr Unzen pro Jahr. Deshalb steht CEO MarkBristow mächtig unter Druck. Viele Investoren erwarten Wachstum vom Chef. Doch der wird in Mali per Haftbefehl gesucht und die dortige Regierung beschlagnahmt das Gold aus Barricks Loulo-Gounkoto-Mine. Sie brachte Barrick immerhin eine Jahresproduktion von rund 500.000 Unzen pro Jahr. Barrick hat die Produktion erst einmal gestoppt. Die Aktie quittierte die Entwicklungen mit Abschlägen und hatte schon 2024 von den großen Goldproduzenten am meisten enttäuscht. Aktuell könnte der Wert ein neues, höheres Tief im Langfristchart markieren, was für höhere Kurse in den kommenden Monaten sprechen kann. Eigentlich müssten alle negativen Nachrichten nun eingepreist sein, kommentiert jüngst ein Analyst. Wer hier investieren möchte, setzt auf ein Comeback von Barrick. Der steigende Goldpreis dürfte dem Management in diesem schwierigen Unternehmensumfeld jedenfalls in die Karten spielen. Das politische Risiko bleibt bei Barrick aber hoch!

Tesoro Gold: Gold-Exploration in Chile!

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (0,0225 Euro; ISIN: AU0000077208; ASX: TSO)entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit 1,3 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich allerdings über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist also noch gar nicht ausgeschöpft. Das Unternehmen steht wohl erst am Anfang dieser Entwicklung. In der Zukunft könnte sich El-Zorro zu einem eigenen Gold-Distrikt entwickeln. Das scheint auch Gold Fields erkannt zu haben. Der südafrikanische Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Die Aussicht auf ein riesiges Vorkommen führte zu einem Investment des Konzerns in Tesoro Gold. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile und ist damit der größte Einzelaktionär.

Dabei ist das Umfeld für Tesoro nahezu perfekt. El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo neben Gold Fields auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone bereits Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen top. Noch dazu liegt das Vorkommen auf niedriger Höhe nahe der Küste. Laut der aktuellen Scoping-Studie können hier 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Aber wie gesagt: Die Exploration steht erst am Anfang. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern und auch qualitativ durch Infill-Bohrungen auf eine höhere Ebene zu heben. Die Kasse ist dafür mit mehr als 5 Mio. US-Dollar gut gefüllt. Der NAV des Projekts wird auf 302 Mio. US-Dollar geschätzt. Das ist aktuell etwa der zehnfache Börsenwert von Tesoro Gold und zeigt das Potenzial. Allerdings wurde die Scoping-Studie mit einem unterstellten Goldpreis von lediglich 1.950 US-Dollar erstellt. Heute steht Gold deutlich höher. Die Aktie ist etwas für risikobewusste Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Sie wird sowohl in Deutschland als auch in Australien gehandelt.

Evolution Mining: Aktie erreicht Mehrjahreshoch

Ganz anders als bei Barrick läuft es bei Evolution Mining (3,49 Euro; ISIN: AU000000EVN4). Die Aktie des zweitgrößten australischen Goldproduzenten markierte vergangene Woche den höchsten Stand seit dem November 2020. In den 15 Handelstagen zuvor hatte das Papier 14 mal im Plus geschlossen. Der Aufwärtstrend hängt mit dem steigenden Goldpreis zusammen, wurde aber auch durch starke Produktionszahlen befördert. So meldete Evolution ein kräftiges Produktionsplus. 194.793 Unzen wurden im vierten Quartal 2024 gefördert. Das sind 33.720 mehr als im Vorjahresquartal. Damit lag das Unternehmen klar über den Erwartungen der Analysten. Evolution meldete zudem mit 165 Mio. Australische Dollar ein Plus von 54 Prozent beim Cashflow. Offenbar haben die Aussies ihre Kosten im Griff. In den kommenden Monaten wird ein weiterer Anstieg erwartet, der durch den höheren Goldpreis noch Unterstützung finden dürfte. Somit zeigt Evolution Mining ein starkes Wachstumsprofil. Bei einem umgerechneten Börsenwert von rund 7 Mrd. Euro ist das Unternehmen allerdings kein Schwergewicht und könnte selbst zu einem Übernahmekandidaten werden.

Tesoro Gold Land: Australien ISIN:AU0000077208

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

