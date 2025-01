© Foto: dpa-Bildfunk

Die Aktien der BASF fallen am Montag, nachdem das Unternehmen Abschreibungen und ein Jahresergebnis unter den Erwartungen gemeldet hatte. Das EBIT für 2024 sank auf 2 Milliarden Euro, deutlich unter dem Analystenkonsens von 3,2 Milliarden Euro. Belastend wirkten Wertminderungen bei Batteriematerialien und Restrukturierungskosten in allen Segmenten. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA stieg zwar auf 7,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,7 Milliarden Euro) und entsprach dem Analystenkonsens, lag jedoch am unteren Ende der eigenen Zielspanne von 8,0 bis 8,6 Milliarden Euro. Der Umsatz ging von 68,9 Milliarden Euro auf 65,3 Milliarden Euro zurück, was den Analystenschätzungen entsprach. Während …