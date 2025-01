MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat K+S von "Sell" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 7,50 auf 13,50 Euro angehoben. In diesem Jahr gebe es für den Düngemittelproduzenten Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 liege er um ein Sechstel über der Konsensschätzung. Allerdings dürfte die Erholung nicht auch noch im kommenden Jahr andauern./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 09:53 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888