Laut dem ISG Provider Lens-Bericht treiben Streaming-Kriege und neue Vorschriften den Wandel und die Einführung von Technologien in Europa voran

Ein neuer Forschungsbericht des führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) besagt, dass die KI-Akzeptanz, Cloud-Migration und 5G-Bereitstellung eine bedeutende Transformation der Telekommunikations-, Medien- und Unterhaltungsindustrie (TME) in Europa vorantreibt.

Laut des Berichts "ISG Provider Lens Telecom, Media and Entertainment Industry Services 2024" für Europa, den Nahen Osten und Afrika nutzen Unternehmen KI für Kundenservice, Content-Empfehlungen und Netzwerkoptimierung, während sie ihren Wechsel zu Multicloud-Architekturen und Edge Computing beschleunigen.

"Die Streaming-Kriege verschärfen sich und die Telekommunikationsbetreiber wagen sich zunehmend in den Bereich Medieninhalte und -bereitstellung vor", so Rajib Datta, Partner bei ISG Consumer Services. "Diese Entwicklung schafft erhebliche Chancen für die IT- und Outsourcing-Branche, insbesondere in den Bereichen digitale Transformation, Cloud-Migration und KI-Implementierung."

Der TME-Sektor ist zunehmend durch strategische Fusionen gekennzeichnet, um die Wettbewerbsposition angesichts sinkender TV-Zuschauerzahlen und steigender Streaming-Kosten zu verbessern, heißt es in dem Bericht. Die Unternehmen veräußern nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte und fokussieren dabei auf Rentabilität, nutzen Partnerschaften für den Vertrieb von Inhalten und erkunden neue Umsatzmodelle wie Gaming und interaktiven Content.

Der Bericht besagt, dass die Einführung von 5G-Standalone-Netzen und der Aufstieg von Content-Superaggregator-Plattformen die Modelle der Servicebereitstellung grundlegend verändern. Technologieorientierte Netzwerkdienstmodelle mit Cloud- und GenAI-Ansätzen ermöglichen es Anbietern, Tarife basierend auf Echtzeit-Netzwerkdaten und Nutzerverhalten zu personalisieren, KI und ML für die automatische Service-Bereitstellung und Fehlerbehebung zu nutzen sowie Kunden Self-Service-Funktionen anzubieten, um Abonnements oder Konnektivitätsprobleme zu handhaben.

Der Wandel erfolgt vor dem Hintergrund neuer EU-Vorschriften, die strengere Anforderungen in Bezug auf Inhaltsquoten, Zahlungen, Datenschutz, Wettbewerbsverbot und algorithmische Transparenz mit sich bringen. Der Bericht stellt fest, dass europäische Anforderungen an die Datenresidenz und der Bedarf an kultureller Anpassung das Wachstum von Nearshore-Delivery-Centern vorantreiben.

"TME-Unternehmen, die um preissensible Kunden kämpfen, nutzen KI, 5G und Edge Computing, um eine einfache All-in-One-Plattform mit einem einzigen Paket und Abonnement anzubieten", sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Anbieter, die mit TME-Unternehmen in der EMEA-Region zusammenarbeiten, sollten Führungskräfte und Mitarbeiter im Bereich KI schulen, KI-Initiativen zentralisieren, um Entscheidungsfindung und Governance zu optimieren, sowie Richtlinien für umweltverantwortliche KI und einen robusten Datenschutz erstellen."

Dem Bericht zufolge sehen sich Serviceprovider einer zunehmenden Konkurrenz durch Cloud-Hyperscaler, spezialisierte Boutique-Anbieter und interne Initiativen der Kunden zum Kompetenzaufbau gegenübergestellt. Aufgrund des Fachkräftemangels haben sie Schwierigkeiten, die für die Service-Bereitstellung in den Bereichen 5G-Einführung, Edge Computing und Entwicklung von Content-Plattformen erforderlichen Fachkenntnisse zu erwerben.

Weitere Einblicke in die Veränderungen, die für IT-Anbieter neue Chancen in der TME-Industrie schaffen, finden Sie hier im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing.

Der Bericht ISG Provider Lens Telecom, Media and Entertainment Industry Services 2024 für Europa, den Nahen Osten und Afrika bewertet die Fähigkeiten von 54 Anbietern in vier Quadranten: Strategie- und Enablement-Services, Managed- und Next-Gen-IT-Services im Telekommunikationsbereich, Managed- und Next-Gen-IT-Services im Medien- und Unterhaltungsbereich sowie intelligente Business-Process-Management-Services.

Der Bericht nennt Accenture als führendes Unternehmen in allen vier Quadranten. HCLTech, IBM, TCS und Tech Mahindra werden als führende Unternehmen in jeweils drei Quadraten genannt. Capgemini, Eviden (Atos Group) und Infosys werden als führende Unternehmen in jeweils zwei Quadranten genannt. Arvato Systems, Capita, Cognizant, Deloitte, EPAM Systems, EY, McKinsey Company, PwC, Teleperformance und Wipro werden als führende Unternehmen in jeweils einem Quadranten genannt.

Darüber hinaus werden Capgemini, HCLTech, Sutherland und Wipro in jeweils einem Quadranten als Rising Stars bezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wird Persistent Systems unter den Serviceprovidern der Telekommunikations-, Medien- und Entertainment-Industrie zum globalen ISG CX Star Performer 2025 ernannt. Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Business Services-Industrie.

Der Bericht ISG Provider Lens Telecom, Media and Entertainment Industry Services 2024 für Europa, den Nahen Osten und Afrika steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website zur Verfügung.

Über ISG Provider Lens

Die ISG Provider Lens Quadrant-Forschungsreihe ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen ISG-Beratungsteams kombiniert. Unternehmen finden eine Fülle von detaillierten Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und den Unternehmenskunden von ISG Empfehlungen zu geben. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten, wobei in Zukunft weitere Märkte hinzukommen werden. Für weitere Informationen über ISG Provider Lens Research besuchen sie bitte diese Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erzielung operativer Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich KI, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed-Governance- und Risikodienstleistungen, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Änderungsmanagement, Marktbeobachtung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut, USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Fachleute aus dem digitalen Bereich, die in mehr als 20 Ländern tätig sind ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, sein einschlägiges Branchen- und Technologie-Know-how und seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten auf der Grundlage der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.isg-one.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

