Wacker verzeichnete in den vorläufigen Ergebnissen für 2024 das zweite Jahr in Folge einen Rückgang, mit einem Umsatzrückgang von 11 % im Jahresvergleich auf 5,72 Mrd. EUR, da die schwache Nachfrage nach Solar-Polysilicium die Zuwächse im Chemiegeschäft überwog. Das EBITDA sank um 7 % auf 770 Mio. EUR, übertraf jedoch den Konsens von 735 Mio. EUR, wurde aber weiterhin durch hohe Energiekosten und zurückgefahrene Produktion belastet. Trotz dieser Herausforderungen zeigte das Chemiegeschäft, einschließlich Silikone und Polymere, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, während Biosolutions beeindruckendes Wachstum erzielte. Polysilicium blieb jedoch ein Belastungsfaktor, da die Nachfrage nach Solar-Polysilicium schwach und von einem chinesischen Überangebot geprägt war. Mit Blick auf die Zukunft glauben die Analysten von mwb research, dass Wacker gut positioniert ist, um kurzfristige Gegenwinde durch Kostensenkungsinitiativen und strategische Investitionen in margenstarke Spezialchemikalien und Semi-Polysilicium zu meistern. Für 2025 erwarten die Analysten ein gemischtes, aber sich allmählich verbesserndes Jahr. Sie bleiben daher vorsichtig in ihren Schätzungen. Angesichts der attraktiven Bewertungsniveaus der Aktie sehen die Analysten eine überzeugende Einstiegsmöglichkeit mit einem vorteilhaften Risiko-Rendite-Profil. Daher bestätigen die Analysten ihre KAUF-Empfehlung mit einem revidierten Kursziel von 97,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG