Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag nach einem etwas festeren Start seine Gewinne bis zum Mittag ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 21.419 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Sartorius, Merck und Siemens Energy, am Ende die Aktien von Heidelberg Materials."Gesucht sind am Dienstag insbesondere die Aktien von Sartorius und Merck", erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Life-Science Unternehmen Sartorius konnte mit dem positiven Ausblick für 2025 die Marktteilnehmer überzeugen. Insbesondere der Ausblick für das bisher eher schleppende Laborgeschäft beflügelt auch die Aktien des Konkurrenten Merck."Auch das Dax-Schwergewicht SAP habe vorbörslich Zahlen vorgelegt, welche über den Erwartungen lägen, sagte Lipkow. "Die Aktien notieren aber nur leicht im Plus, da vieles bereits vorweggenommen wurde." Die Marktteilnehmer hielten den deutschen Standardwerten weiter die Stange und fokussierten sich weiter auf die potenziell aussichtsreichen zyklischen Branchen, so der Analyst.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0429 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9589 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 77,56 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.